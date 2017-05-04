Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Стамбуле сыграет с сербом Виктором Троицки (5). Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. В очном противостоянии счёт равный — 1-1. Карен победил в полуфинале турнира в Чэнду в 2016 году, а Виктор взял реванш во встрече Кубка Дэвиса—2017.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Троицки в Стамбуле

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с сербом Ласло Джере, либо с итальянцем Паоло Лоренци (4).