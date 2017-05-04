Хачанов проиграл Троицки во втором круге турнира в Стамбуле

Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Стамбуле уступил сербу Виктору Троицки (5) со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. 20-летний москвич, занимающий 42-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, обошёлся без двойных ошибок, сделал 2 брейка и проиграл 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Троицки поспорит со своим соотечественником Ласло Джере, одолевшим итальянца Паоло Лоренци (4).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Троицки в Стамбуле