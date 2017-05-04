Феррер победил Силву во втором круге турнира в Эшториле

Испанец Давид Феррер (4) во втором круге турнира в Эшториле победил местного обладателя «уайлд-кард» Фредерико Феррейру Силву со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. 35-летний валенсиец, занимающий 31-е место в рейтинге АТР, реализовал 4 брейк-пойнта из 6, проиграв 2 гейма на своей подаче. Процент попадания первой подачи у Давида составил 64%.

В четвертьфинале Феррер сыграет с американцем Райаном Харрисоном, вышедшим в следующую стадию на отказе аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.