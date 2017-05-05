Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся в тур после окончания дисквалификации за употребления мельдония, в первом круге турнира в Мадриде сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» получила «уайлд-кард» в основную сетку соревнований в столице Испании.

Победительница этого противостояния во втором круге сразится либо с канадкой Эжени Бушар, либо с француженкой Ализе Корне.

Немка Анжелика Кербер стартует матчем с венгеркой Тимей Бабош, чешка Каролина Плишкова — с украинкой Лесей Цуренко.

Светлана Кузнецова встретится с Ярославой Шведовой (Казахстан), Дарья Касаткина — с Робертой Винчи (Италия), Екатерина Макарова — с Кики Бертенс (Нидерланды), Елена Веснина — с Ириной Бегу (Румыния).

Полная сетка турнира появится на «Чемпионате» в ближайшее время.