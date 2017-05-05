Александрова победила Пиронкову в квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд квалификации турнира в Мадриде. На старте отборочных соревнований она в двух сетах обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову (10) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Екатерина 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 и 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

Следующей соперницей Александровой будет победительница матча Полин Пармантье (Франция, 8) — Сара Эррани (Италия).