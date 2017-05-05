Троицки вышел в полуфинал турнира в Стамбуле на отказе Джере

Серб Виктор Троицки вышел в полуфинал турнира TEB BNP Paribas Istanbul Open, который проходит в Турции.

В четвертьфинале Виктор встречался со своим соотечественником Ласло Джере, но тот снялся с соревнований при счёте 6:2, 2:3. За 50 минут Троицки дважды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и взял четыре подачи соперника. Джере не сделал ни одного эйса, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-пойнта.

В полуфинале Троицки сразится с канадцем Милошем Раоничем, который в своём матче одолел австралийца Бернарда Томича.