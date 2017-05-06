Феррер: Карреньо-Буста сейчас показывает лучший теннис в жизни

Испанец Давид Феррер поделился ожиданиями от встречи со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале турнира в Эшториле.

«Пабло с каждым годом улучшает свою игру и значительно прогрессирует. У него отличные удары, очень мощные. Он настоящий универсал, у него нет слабых мест. Он сейчас показывает свой лучший теннис в карьере, так что мне будет очень непросто, но я буду бороться», — приводит слова Феррера официальный сайт АТР.

Во втором полуфинале сыграют Жиль Мюллер из Люксембурга и южноафриканец Кевин Андерсон.