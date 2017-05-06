МРТ показал наличие у Гантуховой стрессового перелома девятого ребра

Экс-пятая ракетка мира, 34-летняя словачка Даниэла Гантухова, которая сейчас занимает 247-ю строчку, сообщила, что из-за травмы вынуждена взять паузу в выступлениях.

«К сожалению, у меня для вас не самые хорошие новости. После того как вчера я снялась с Мадрида из-за невыносимой боли, этим утром я сделала МРТ, показавший стрессовый перелом девятого ребра. Я привыкла терпеть боль, но это самые сильные болевые ощущения, которые я когда-либо испытывала.

Соответственно, какое-то время меня не будет в туре, но, обещаю, сделаю всё, чтобы полностью восстановиться и вернуться к тому, что люблю больше всего, — игре в теннис. А пока надеюсь, что у вас дела лучше, чем у меня, и что вы продолжите следить за нашим великолепным видом спорта. И в женском, и в мужском туре сейчас очень много замечательных спортсменов", — написала Гантухова на своей странице в «Фейсбуке».