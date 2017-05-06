Бушар победила Корне и может сыграть с Шараповой в Мадриде

Канадка Эжени Бушар вышла во второй круг соревнований в Мадриде, в трёх сетах обыграв француженку Ализе Корне — 6:4, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Корне ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. В активе Бушар 1 эйс и 7 использованных брейк-пойнтов из 13.

Бушар прервала серию из шести поражений на турнирах уровня WTA, начавшуюся с проигрыша американке Коко Вандевеге в третьем круге Australian Open. Правда, в этот период вошёл четвертьфинал Эжени в Индиан-Харборе, но это турнир более низкой категории.

Во втором круге канадка может сыграть с россиянкой Марией Шараповой. Напомним, совсем недавно, во время турнира в Штутгарте, Бушар резко высказалась о Шараповой, назвав её обманщицей и заявив, что такие игроки не должны возвращаться в спорт. Интересно также, что Эжени сейчас тренируется под руководством шведа Томаса Хогстедта, который на протяжении двух с половиной лет был наставником Марии. Именно при нём Шарапова резко прибавила в игре на грунте и сначала дважды выиграла Рим, а затем победила на «Ролан Гаррос»-2012.

По личным встречам Шарапова ведёт у Бушар со счётом 4:0.