Россиянка Светлана Кузнецова (8) в первом круге турнира в Мадриде встретится с представительницей Казахстана Ярославой Шведовой. Поединок начнётся в 13:30 по московскому времени. Ранее соперницы провели между собой один матч, в котором сильнее была Светлана.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого противостояния:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Шведова в Мадриде.

Победительница этой встречи за выход в третий круг поспорит с американкой Элисон Риске, одолевшей ранее швейцарку Викторию Голубич.