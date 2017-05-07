Кузнецова победила Шведову в первом круге турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в первом круге турнира в Мадриде победила представительницу Казахстана Ярославу Шведову со счётом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 12 минут. 31-летняя петербурженка, занимающая девятое место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 7, проиграла 2 гейма на своей подаче, сделала 1 эйс и допустила 1 двойную ошибку.

Следующей оппоненткой Светланы станет американка Элисон Риске.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого противостояния:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Шведова в Мадриде.