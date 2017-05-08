Младенович вышла в третий круг на турнире в Мадриде, обыграв Дэвис

Француженка Кристина Младенович, получившая от организаторов 14-й номер посева, вышла в третий круг турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв американку Лорен Дэвис со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:1). Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Младенович шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 19 брейк-пойнтов. На счету Дэвис один эйс, десять ошибок на подаче и шесть брейков.

За выход в четвертьфинал Младенович сыграет с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия, 4) — Осеан Доден (Франция, Q).