Бушар не пустила Шарапову в третий круг турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова, получившая от организаторов турнира категории Premier в Мадриде «уайлд-кард», не смогла выйти в третий круг соревнований, в трёх сетах уступив канадке Эжени Бушар со счётом 5:7, 6:2, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. 30-летняя Шарапова реализовала пять из пятнадцати брейк-пойнтов и допустила девять двойных ошибок. На счету 23-летней Бушар три эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков. Шарапова впервые проиграла Бушар. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 4:1 в пользу Марии.

За выход в четвертьфинал Бушар сыграет со второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.