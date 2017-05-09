Суарес-Наварро вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Возняцки

Испанка Карла Суарес-Наварро вышла в третий круг турнира категории Premier в Мадриде, в трёх сетах обыграв датчанку Каролину Возняцки, получившую от организаторов десятый номер посева, со счётом 6:4, 2:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. 28-летняя Суарес-Наварро реализовала семь из тринадцати брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету 26-летней Возняцки один эйс, две ошибки на подаче и шесть брейков. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 5:2 в пользу датчанки.