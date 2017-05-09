Шарапова: шумиха вокруг матча с Бушар на меня не повлияла

Россиянка Мария Шарапова, уступившая канадке Эжени Бушар во втором круге турнира категории Premier в Мадриде, рассказала, повлияла ли на неё предматчевая шумиха. Недавно Бушар назвала Шарапову, отбывшую дисквалификацию за приём запрещённых препаратов, обманщицей, а позже выразила желание встретиться с российской спортсменкой на корте.

«На меня этот предматчевый ажиотаж не оказывал влияния. Как я уже говорила, каждый матч сейчас очень важен. Я одна из двух теннисисток, которые находятся на корте. Всё остальное для меня не имеет значения — не слежу за разговорами о себе. Я уже много лет в теннисе и знаю, как здесь всё устроено. Знаю, что всегда ходит много разговоров, кругом шумиха, соперничество, новости. Это всё часть игры. Но в итоге всё просто: две спортсменки борются друг с другом, и я — одна из них. Именно так я отношусь к игре», — цитирует Шарапову Tennis Now.