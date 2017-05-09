Суарес-Наварро: противостоять Возняцки нелегко даже на грунте

Испанка Карла Суарес-Наварро прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Мадриде над датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

«Думаю, я провела очень хороший матч. С такими теннисистками, как Каролина, важно не допускать спада, иначе они могут вернуться в игру. Но в целом я сыграла уверенно. Зрители отлично поддерживали меня. Когда я играю дома, поддержка болельщиков очень важна для меня. Я получила удовольствие от игры.

Эта победа придаст мне уверенности. Каролина отлично выступает в этом году. Противостоять ей нелегко даже на грунте. Но сегодня третий сет я провела просто изумительно. Когда ты возвращаешься после травмы, то должна упорно работать и больше тренироваться, так что эта победа очень много значит для меня», — цитирует Суарес-Наварро официальный сайт тура.