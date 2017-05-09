Харрисон в трёх сетах обыграл Томича на старте турнира в Мадриде

Американский теннисист Райан Харрисон пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, одолев представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 7:5, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. Райан 15 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Испании Харрисон поспорит с ещё одним представителем Австралии Ником Кирьосом (16).