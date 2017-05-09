Вандевеге и Ван Цян пробились в третий круг турнира в Мадриде

Американская теннисистка Коко Вандевеге пробилась в третий круг турнира в Мадриде, одолев представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. Коко 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Вандевеге поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Китаянка Вян Цян (Q) победила свою соотечественницу Чжэн Сайсай (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:2 и сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (8).