Пэр победил Карреньо-Бусту и сыграет с Вавринкой на турнире в Мадриде

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, обыграв представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. 28-летний уроженец Авиньона, занимающий 52-ю строчку в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Карреньо-Бусты 2 эйса и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Пэр поспорит с представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой (3).