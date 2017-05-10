Навратилова: думаю, игрокам уже пора отстать от Марии

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова сказала, что игрокам тура пора прекратить давать комментарии по поводу дисквалификации бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой, которая была отстранена на 15 месяцев за употребление мельдония.

«Думаю, игрокам уже пора отстать от Марии. Она допустила огромную ошибку и поплатилась за это, отбыв дисквалификацию. Теперь давайте играть в теннис», – написала Навратилова в своём «твиттере».