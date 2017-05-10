Нисикори: в матче со Шварцманом мне везло, иногда удача необходима

Японец Кей Нисикори прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 1:6, 6:0, 6:4 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, а также поделился ожиданиями от встречи с испанцем Давидом Феррером.

«Это был очень трудный матч. Диего здорово играл, уверенно действовал на задней линии. В первом сете соперник был очень агрессивен, но во второй партии я стал играть немного умнее. Должен сказать, что мне немного повезло. Несколько раз мячи после касания с сеткой падали на его сторону, а мои удары попадали чётко в линии. Иногда удача необходима. Я очень доволен своей игрой во втором и третьем сетах.

Что касается встречи с Давидом, то у нас в прошлом было много длинных и равных матчей. Мне нравится играть с ним, потому что каждый такой поединок — это вызов для меня. Я понимаю, что очередная встреча простой не будет, но я постараюсь как можно лучше подготовиться и выиграть", — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.