Вандевеге одолела Суарес-Наварро на турнире в Испании, уступая 0:3 в 3-м сете

Американка Коко Вандевеге в третьем круге турнира в Мадриде одержала волевую победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 5:7, 6:4, 7:5. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая 20-е место в рейтинге WТА, уступала 0:3 на старте третьего периода, но смогла добиться итогового успеха. Коко сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 5 геймов на своей подаче.

В четвертьфинале Вандевеге сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (3), либо с австралийкой Самантой Стосур (16).