Кузнецова: не видела, чтобы Бушар вообще разговаривала с другими теннисистками

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала заявление канадки Эжени Бушар о том, что многие теннисистки желали ей успеха в матче с Марией Шараповой на турнире в Мадриде.

«Прежде всего, я не видела, чтобы Жени разговаривала с другими теннисистками. Я имею в виду, что она не общается много с коллегами по WТА. Это её путь. Она приходит и занимается своими делами. Думаю, мы находимся в разных раздевалках, так что я даже не видела её здесь, может, только один раз.

Могу только сказать, что в нашей раздевалке, где я переодеваюсь и готовлюсь к матча, никто об этом не говорит. Как будто всё закончилось по этому поводу. Нас слишком часто спрашивали, Мария, Мария. Я рада, что она вернулась и хорошо играет. Я считаю, что тема уже закрыта. Я думаю, что ей нужно время, чтобы вернуться в свою зону комфорта в игре", — приводит слова Кузнецовой WTA Insider.