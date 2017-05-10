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Кербер снялась с матча с Бушар в Мадриде, проигрывая 0:5 во втором сете

10 мая 2017, среда. 22:15. Теннис

Немка Анжелика Кербер (1) отказалась от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в Мадриде с канадкой Эжени Бушар, уступая 3:6, 0:5. Причиной такого решения второй ракетки мира стала травма задней поверхности бедра. Теннисистки успели провести на корте 57 минут. За это время Эжени реализовала 7 брейк-пойнтов из 9, проиграв 3 гейма на своей подаче.

За выход в полуфинал 23-летняя уроженка Монреаля, занимающая 60-е место в рейтинге WТА, поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (8), переигравшей ранее китаянку Ван Цян — 6:4, 7:5.

Мадрид 2017. 3-й круг
10 мая 2017 года, среда. 21:10 МСК
Анжелика
Кербер
Эжени
Бушар
3:6 0:5 Rt
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Эжени Бушар
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