Кербер снялась с матча с Бушар в Мадриде, проигрывая 0:5 во втором сете

Немка Анжелика Кербер (1) отказалась от продолжения борьбы в матче третьего круга турнира в Мадриде с канадкой Эжени Бушар, уступая 3:6, 0:5. Причиной такого решения второй ракетки мира стала травма задней поверхности бедра. Теннисистки успели провести на корте 57 минут. За это время Эжени реализовала 7 брейк-пойнтов из 9, проиграв 3 гейма на своей подаче.

За выход в полуфинал 23-летняя уроженка Монреаля, занимающая 60-е место в рейтинге WТА, поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (8), переигравшей ранее китаянку Ван Цян — 6:4, 7:5.