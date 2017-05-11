Вандевеге: на грунте у меня так много времени, что это даже идёт во вред

Американка Коко Вандевеге, одолевшая в третьем круге турнира в Мадриде испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 5:7, 6:4, 7:5, рассказала, какие трудности испытывает в игре на грунте.

«На грунте у меня появляется так много времени, что это даже идёт во вред. Я начинаю думать о том, что могу сделать так много вещей. Я могу выполнить один удар, другой, резаный или укороченный. Так что проблема именно во времени, а не в ударах.

Я отлично играю на быстрых покрытиях и не так хорошо на медленных, потому что у меня слишком много времени. Не могу сказать, что я ужасно играю на грунте, но больших успехов прежде не добивалась», — цитирует Вандевеге официальный сайт тура.