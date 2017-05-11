Нисикори стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Мадриде

Японский теннисист Кей Нисикори (6) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в двух партиях обыграв представителя Испании Давида Феррера со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 27-летний уроженец Симанэ, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Нисикори поспорит с победителем матча Фелисьяно Лопес (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2).