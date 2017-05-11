Джокович победил Лопеса и сыграет с Нисикори в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Серб Новак Джокович (2) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде переиграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. 29-летний белградец, занимающий второе место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, отыграл единственный брейк-пойнт и сделал 2 брейка. Фелисьяно исполнил 5 эйсов и обошёлся без двойных.
В четвертьфинале соперником Джоковича станет японец Кей Нисикори (6), переигравший ранее испанца Давида Феррера.