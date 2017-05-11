Ф. Лопес: судьбу матча с Джоковичем решили мелочи

Испанец Фелисьяно Лопес заявил, что доволен своей игрой в матче третьего круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде с сербом Новаком Джоковичем, несмотря на поражение со счётом 4:6, 5:7.

«Думаю, в целом я играл в очень хороший и тактически умный теннис. Я делал то, что и должен был, и действовал очень смело. К сожалению, в некоторые решающие моменты я допустил промахи, которые и сказались на результате, особенно в первом сете. Судьбу встречи решили мелочи: Новак играл точнее в нескольких эпизодах, а я ошибался», — приводит слова Лопеса официальный сайт АТР.