Джокович: в матче с Лопесом у меня были проблемы, но я с ними справился

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями от победы над испанцем Фелисьяно Лопесом со счётом 6:4, 7:5 в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.

«Думаю, мы оба показали теннис очень высокого уровня. Фелисьяно играл отлично, особенно во втором сете. До последнего гейма я выигрывал мало очков на его подаче. В концовке я смог здорово принять несколько его подач, что помогло мне одержать победу.

В каждом сете всё решил один брейк. При счёте 5:5 и 0:30 у нас было пару очень длинных розыгрышей. У меня были проблемы, но я нашёл способ с ними справиться, после чего прибавил", — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.