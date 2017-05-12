Младенович: в матче с Кырстей всё решили мелкие детали

Француженка Кристина Младенович прокомментировала свою победу над румынкой Сораной Кырстей в четвертьфинале турнира в Мадриде со счётом 6:4, 6:4.

«Это был непростой матч. Кажется, мы впервые играли при закрытой крыше. Ощущения были другими, так как казалось, что играем в зале. Полёт мяча также был быстрее.

Сорана — прекрасная теннисистка. Она может выполнять очень мощные удары. Сегодня всё решили мелкие детали. Я в целом действовала стабильнее и удерживала свою подачу, когда это было необходимо», — цитирует Младенович официальный сайт тура.