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Кузнецова проиграла Младенович в полуфинале соревнований в Мадриде

12 мая 2017, пятница. 22:55. Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла француженке Кристине Младенович в полуфинале крупного турнира в Мадриде в двух партиях — 4:6, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Кузнецова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт. Младенович выполнила 1 эйс, сделала 4 двойные и сумела использовать лишь 2 брейк-пойнта из 10. Отметим, что в девятом гейме второй партии Светлана отыграла тройной скрытый матчбол, причём на третьем выполнила эйс со второй подачи.

В финале Младенович сыграет с румынкой Симоной Халеп, действующей чемпионкой турнира.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию поединка:

Текстовая трансляция матча Кузнецова — Младенович в Мадриде

Мадрид 2017. 1/2 финала
12 мая 2017 года, пятница. 21:10 МСК
Светлана
Кузнецова
Кристина
Младенович
4:6 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристина Младенович Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
12 мая 2017, пятница
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21:45 Надаль попал в половину Джоковича на «Мастерс-1000» в Риме
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19:20 Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде и сыграет с Джоковичем
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16:27 Халеп стала первой финалисткой турнира в Мадриде
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14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Надаль в Мадриде
13:31 Куличкова проиграла Хаддад-Майе в четвертьфинале турнира ITF во Франции
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Севастова в Мадриде
12:56 Нисикори снялся с турнира в Мадриде, Джокович без борьбы вышел в полуфинал
12:36 Тим: я не всегда хорошо играю в важные моменты, но сегодня было именно так
11:55 А. Зверев: доволен своей игрой, за исключением двух геймов во втором сете
11:41 Кирьос: я вообще не ждал, что обыграю Надаля
11:15 Надаль: счёт 6:3, 6:1 в матче с Кирьосом — это ненормальная ситуация
10:36 Младенович: в матче с Кырстей всё решили мелкие детали
09:59 Севастова: с каждым днём я всё комфортнее чувствую себя на грунте
09:46 Халеп: не ожидаю, что смогу так же легко победить Севастову, как в Штутгарте
09:38 Младенович: я горжусь тем, что играю с Кузнецовой в паре
09:18 Кузнецова: мы с Младенович написали друг другу: «Давай проведём отличный матч»
09:11 Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Джокович в Мадриде
01:20 Кузнецова: не знала, чего ожидать от Бушар в четвертьфинале Мадрида
01:15 Халеп: когда пошёл дождь, старалась как можно быстрее закончить матч с Вандевеге
00:12 Кузнецова победила Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде
00:08 Маррей: Чорич хорошо подаёт и отлично двигается по корту
11 мая 2017, четверг
23:29 Чорич: я играл очень скучно, просто перекидывал мяч и ждал ошибки Маррея
22:51 Надаль разгромил Кирьоса на пути в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
22:43 Куэвас стал соперником А. Зверева по 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
21:11 Тим отыграл пять матчболов и победил Димитрова в третьем круге турнира в Мадриде
20:23 Джокович: в матче с Лопесом у меня были проблемы, но я с ними справился
19:05 Маррей уступил Чоричу в третьем круге «Мастерса-1000» в Мадриде
18:58 А. Зверев победил Бердыха и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Испании
18:16 Ф. Лопес: судьбу матча с Джоковичем решили мелочи
18:09 Младенович вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Кырстю
18:00 Тренер Кузнецовой: сейчас Шарапова — такой же игрок, как и все остальные
17:59 Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Кузнецова — Бушар в Мадриде
17:20 Джокович победил Лопеса и сыграет с Нисикори в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
17:03 Мартинес: мы с Кузнецовой понимаем друг друга без слов, как муж и жена
16:51 Раонич проиграл Гоффену в третьем круге турнира в Мадриде
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