Кузнецова проиграла Младенович в полуфинале соревнований в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла француженке Кристине Младенович в полуфинале крупного турнира в Мадриде в двух партиях — 4:6, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Кузнецова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт. Младенович выполнила 1 эйс, сделала 4 двойные и сумела использовать лишь 2 брейк-пойнта из 10. Отметим, что в девятом гейме второй партии Светлана отыграла тройной скрытый матчбол, причём на третьем выполнила эйс со второй подачи.

В финале Младенович сыграет с румынкой Симоной Халеп, действующей чемпионкой турнира.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию поединка:

Текстовая трансляция матча Кузнецова — Младенович в Мадриде