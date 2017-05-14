Гоффен сыграет с Беллуччи, А. Зверев — с Андерсоном в 1-м круге турнира в Риме

Состоялась дополнительная жеребьёвка, распределившая победителей квалификации по основной сетке турнира в Риме. Южноафриканец Кевин Андерсон сыграет с немцем Александром Зверевым (16). Аргентинец Карлос Берлок встретится с голландцем Робином Хасе. Бразилец Тьяго Монтейро сыграет с Флорианом Майером из Германии. Француз Адриан Маннарино скрестит ракетки с полуфиналистом «Мастерс 1000» в Мадриде, уругвайцем Пабло Куэвасом, а немец Ян-Леннард Штруфф сразится с австралийцем Бернардом Томичем.

Испанец Николас Альмагро стал соперником итальянца Андреаса Сеппи (WC), а британец Аляж Бедене сыграет с итальянцем Джанлукой Маджером (WC). Кроме того, в сетку попали два «лаки-лузера» — Томас Беллуччи из Бразилии и Джаред Доналдсон из США. Их первыми оппонентами будут соответственно бельгиец Давид Гоффен (9) и американец Райан Харрисон. Снялись с турнира немец Филипп Кольшрайбер и киприот Маркос Багдатис.