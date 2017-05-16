В. Уильямс обыграла Шведову и сразится с Цуренко во 2-м круге турнира в Риме

Американка Винус Уильямс, получившая от организаторов девятый номер посева, вышла во второй круг турнира в Риме, в двух сетах обыграв Ярославу Шведову из Казахстана со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Уильямс пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Шведовой один эйс и четыре брейка. Теннисистки второй раз встречались друг с другом. На Уимблдоне-2016 победу также праздновала старшая из сестёр Уильямс.

Во втором круге Уильямс сыграет с украинкой Лесей Цуренко.