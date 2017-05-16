13% читателей угадали, что Шараповой не дадут «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова не получила «уайлд-кард» от организаторов «Ролан Гаррос» ни в основную сетку, ни в квалификацию. Интересно, что такое решение Федерации тенниса Франции точно спрогнозировали только 13% участников соответствующего опроса на «Чемпионате».

Напомним, что 45% читателей предполагали, что Марии предоставят специальное приглашение в отборочные соревнования, а ещё 43% пользователей были уверены в том, что двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» попадёт напрямую в основную сетку турнира.