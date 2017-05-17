Феррер — 13-й теннисист в истории, выигравший 700 матчей

Испанец Давид Феррер, обыграв в первом круге турнира в Риме Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 6:3, 6:1, одержал 700-ю победу в карьере. Таким образом, 35-летний Феррер стал четвёртым действующим теннисистом и 13-м игроком в истории, которому покорился этот рубеж.

Феррер одолел Ф. Лопеса и сыграет с Нисикори на турнире в Италии

Из действующих игроков Давида опережают только швейцарец Роджер Федерер (1099 побед), испанец Рафаэль Надаль (840) и серб Новак Джокович (767). Рекордсменом по количеству выигранных матчей является Джимми Коннорс – на его счету 1256 побед.

Во втором круге турнира в Риме Феррер сыграет с японцем Кеем Нисикори.