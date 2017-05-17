Нисикори в двух сетах обыграл Феррера и вышел в третий круг турнира в Риме

Японский теннисист Кей Нисикори (7) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв представителя Испании Давида Феррера со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Уроженец Симанэ трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Феррера 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Нисикори поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина).