Свитолина одолела Корне во втором круге турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (8) вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:4, 7:6 (13:11). Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Элина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Корне в Риме

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Свитолина поспорит с немкой Моной Бартель (Q).