Иснер: у меня один рецепт игры на траве, харде и грунте — мощно подавать

Американец Джон Иснер оценил свою игру на текущей неделе, а также поделился ожиданиями от встречи с немцем Александром Зверевым.

«От покрытия почти ничего не зависит, я могу хорошо играть на любом корте. Для меня это ничего не меняет. На траве, харде и грунте у меня один рецепт — я мощно подаю и держу подачу. На грунте тоже могу брать свои геймы. Подача почти не зависит от покрытия, просто на этой неделе мне удаётся здорово подавать. Я умею хорошо играть на грунте, хотя, конечно, могу и провалиться.

Матч против Саши будет очень тяжёлым. Я знаю его с юного возраста, иногда тренируюсь с ним. Мы дважды встречались, и оба матча я проиграл. Буду рад взять реванш, но он играет очень здорово. Я давно был уверен, что такие результаты в его исполнении — вопрос времени", — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.