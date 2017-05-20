Вторая сеяная Веснина сыграет с победительницей квалификации в Страсбурге

В Страсбурге состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WТА, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая. Первая ракетка соревнований датчанка Каролина Возняцки в стартовом матче сыграет с американкой Шелби Роджерс, а россиянка Елена Веснина (2) встретится с победительницей квалификации.

Первой соперницей Натальи Вихлянцевой станет обладательница «уайлд-кард» француженка Аманден Эсс.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Страсбурге.