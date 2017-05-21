А. Зверев: думаю, я провёл один из лучших матчей в карьере

Немец Александр Зверев прокомментировал свою победу на «Мастерс 1000» в Риме и поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«Я очень доволен своей игрой на этой неделе, а сегодня, думаю, я провёл один из лучших матчей в карьере. Я знал, что должен действовать агрессивно с первого до последнего розыгрыша. Было очень важно не отдавать инициативу.

Здорово осознавать, что я могу соревноваться и побеждать на крупнейших турнирах с лучшими игроками. Думаю, и для тура в целом полезно, когда молодые спортсмены одерживают такие победы. К сожалению и для тенниса, и для болельщиков, «Большая четвёрка» не сможет играть вечно, поэтому нужно, чтобы молодые теннисисты прогрессировали и прорывались наверх.

Новак знает меня с тех пор, как мне было четыре года. Он и мой брат — сверстники, когда-то они вместе играли в юниорском туре. Я тренировался с Новаком, он разминался со мной, когда я ещё был юниором. Мы в очень хороших отношениях. Он пожелал мне удачи в будущем, в том числе в Париже. Я сделал то же самое.

Конечно, главный фаворит «Ролан Гаррос» — Рафаэль Надаль. Мне перед этой неделей не дали бы и одного процента шансов, но теперь, думаю, я показал, что могу побеждать на крупнейших турнирах. Надеюсь, мне удастся сохранить такую форму до «Ролан Гаррос». Что касается других фаворитом, то Новак снова заиграл здорово. Доминик в последнее время показывал очень хороший теннис. Безусловно, те, кто хорошо выступал в последние недели, будут иметь хорошие шансы в Париже", — приводит слова Зверева Tennis World USA.