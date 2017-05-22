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Куличкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге, победив Минеллу

22 мая 2017, понедельник. 13:31. Теннис

Российская теннисистка Елизавета Куличкова (Q) вышла во второй круг турнира в Страсбурге, обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Уроженка Новосибирска дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Минелла — Куличкова в Страсбурге

За выход в четвертьфинал соревнований Куличкова поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (7).

Страсбург 2017. 1-й круг
22 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Мэнди
Минелла
Елизавета
Куличкова
1:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Гаврилова Елизавета Куличкова
Новости. Теннис
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