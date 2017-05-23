Басилашвили победил Сеппи и вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира в Лионе, в двух партиях обыграв представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. 25-летний уроженец Тбилиси дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Андреаса 4 эйса и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Басилашвили поспорит с победителем противостояния Николас Киккер (Аргентина, Q) — Ник Кирьос (Австралия, 4).