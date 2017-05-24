В 13:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Страсбурге, в котором сыграют представительница Австралии Дарья Гаврилова (7) и россиянка Елизавета Куличкова (Q). По личным встречам счёт ничейный — 1-1. В рейтинге WTA Гаврилова располагается на 25-й позиции, Куличкова — на 192-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Куличкова в Страсбурге

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с австралийкой Эшли Барти (Q), либо с итальянкой Камилой Джорджи (Q).