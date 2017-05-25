Корт отказалась пользоваться услугами авиакомпании, поддержавшей однополые браки

Легендарная австралийская теннисистка Маргарет Корт сказала, что отказывается пользоваться услугами авиакомпании Qantas, так как та выступает в поддержку однополых браков.

«Я верю, что брак — это союз мужчины и женщины, как говорится в Библии», — сказала Корт.

Федерация тенниса Австралии в «твиттере» выступила с заявлением по этому поводу: «Мы уважаем теннисные достижения Маргарет Корт как легенды спорта и её неповторимые рекорды. Её личные взгляды остаются лишь её собственными и не совпадают с позицией федерации в вопросах равенства».

В 2003 году в честь Маргарет Корт был назван один из главных кортов «Мельбурн Парка», где каждый год проводится Открытый чемпионат Австралии.