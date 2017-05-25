Басилашвили стал первым полуфиналистом турнира в Лионе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Лионе, в двух партиях обыграв представителя Аргентины Николаса Киккера (Q) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. 25-летний уроженец Тбилиси дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Николаса 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований Басилашвили поспорит с победителем противостояния Карен Хачанов (Россия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2).