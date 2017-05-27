Матьё: принимаю отказ в «уайлд-кард», но не неуважение со стороны Гьюдичелли

Бывшая 12-я ракетка мира француз Поль-Анри Матьё после победы в квалификации «Ролан Гаррос» прокомментировал заявление президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли о том, что тот не получил «уайлд-кард», потому что не имеет будущего.

«Тот, кто так говорит, ничего не знает о теннисе на высоком уровне. У меня была травма, из-за которой я был вынужден пропустить восемь недель, но в федерации на это закрыли глаза. Я могу принять, что мне отказали в «уайлд-кард», но не принимаю того неуважительного отношения, при котором это было сделано», — приводит слова Матьё L'Equipe.