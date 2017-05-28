Россиянка Екатерина Макарова в первом круге Открытого чемпионата Франции сыграет с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1). Поединок начнётся в 13:30 по московскому времени. В очном противостоянии впереди Анжелика со счётом 7-4.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Кербер на «Ролан Гаррос».

Во втором круге победительница этой встречи сыграет с лучшей теннисисткой в матче украинок Леси Цуренко и Катерины Козловой (Q).