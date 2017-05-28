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Бачински разгромила Соррибес-Тормо в первом круге Открытого чемпионата Франции

28 мая 2017, воскресенье. 13:50. Теннис

Швейцарка Тимя Бачински (30) в первом круге «Ролан Гаррос» разгромила испанку Сару Соорибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 27-летняя уроженка Лозанны, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, сделала шесть брейков, проиграла два гейма на своей подаче, не исполнила ни одного эйса и допустила две двойные ошибки. Её оппонентка также обошлась без эйсов при 10 двойных.

Следующей соперницей Бачински станет либо американка Мэдисон Бренгл, либо немка Юлия Гёргес. Эта встреча проходит сейчас.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 12:15 МСК
Тимя
Бачински
Сара
Соррибес-Тормо
6:1 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тимя Бачински
Новости. Теннис
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