Бачински разгромила Соррибес-Тормо в первом круге Открытого чемпионата Франции

Швейцарка Тимя Бачински (30) в первом круге «Ролан Гаррос» разгромила испанку Сару Соорибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 27-летняя уроженка Лозанны, занимающая 31-е место в рейтинге WТА, сделала шесть брейков, проиграла два гейма на своей подаче, не исполнила ни одного эйса и допустила две двойные ошибки. Её оппонентка также обошлась без эйсов при 10 двойных.

Следующей соперницей Бачински станет либо американка Мэдисон Бренгл, либо немка Юлия Гёргес. Эта встреча проходит сейчас.