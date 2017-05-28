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Текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос»

28 мая 2017, воскресенье. 19:07. Теннис

Россиянка Евгения Родина сыграет с американкой Бетани Маттек-Сэндс в первом круге «Ролан Гаррос» — 2017. По личным встречам Маттек-Сэндс ведёт со счётом 2:0. Она выигрывала у Родиной в квалификацииях Australian Open-2007 (6:4, 6:1) и Майами-2010 (6:2, 6:1). Этот поединок начнётся около 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос».

Во втором круге победительница этой встречи сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бетани Маттек-Сэндс Евгения Родина
Новости. Теннис
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