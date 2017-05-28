Россиянка Евгения Родина сыграет с американкой Бетани Маттек-Сэндс в первом круге «Ролан Гаррос» — 2017. По личным встречам Маттек-Сэндс ведёт со счётом 2:0. Она выигрывала у Родиной в квалификацииях Australian Open-2007 (6:4, 6:1) и Майами-2010 (6:2, 6:1). Этот поединок начнётся около 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос».

Во втором круге победительница этой встречи сыграет с чешкой Петрой Квитовой.