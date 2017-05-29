Текстовая онлайн-трансляция Ларссон — Вихлянцева на «Ролан Гаррос»

В 13:45 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Швеции Юханна Ларссон и россиянка Наталья Вихлянцева. Ранее соперницы друг с другом на корте не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Ларссон — Вихлянцева на Открытом чемпионате Франции.

Победительница этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (27).